Nasconde in garage 20 kg di hashish

(ANSA) - FERRARA, 11 DIC - E' stato trovato con 20 chili di hashish e oltre un etto di cocaina: per questa ragione un 45enne di Matera, residente a Cento (Ferrara), è stato arrestato dai carabinieri di Cento. Già noto alle forze dell'ordine, P.G le sue iniziali, è stato fermato dai militari con la scusa di un normale controllo mentre si trovava in macchina. Durante la perquisizione è apparso agitato e nervoso, un atteggiamento che ha insospettito i carabinieri che già da tempo tenevano sotto controllo i suoi movimenti. E' stato poi accompagnato a Cento, dove c'è un garage che ha affittato.

Nel garage i carabinieri hanno trovato, nascosti in alcuni scatoloni, i 20 chili di hashish e 150 grammi di cocaina, per un valore di 170mila euro. La merce è stata sequestrata e il 45enne arrestato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.