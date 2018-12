Un arresto dei Carabinieri per evasione

(ANSA) - POTENZA, 8 DIC - Per non aver rispettato gli obblighi dei domiciliari, a Lavello (Potenza), un uomo di 57enne è stato arrestato, in flagranza di reato, per evasione dai Carabinieri.

I militari della Compagnia di Venosa (Potenza) hanno scoperto l'uomo che "era autorizzato dal Tribunale di Potenza ad uscire giornalmente dalla sua abitazione per motivi di lavoro, in un determinato arco temporale", alla guida della sua autovettura nel centro abitato di Lavello "in palese violazione all'itinerario indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria".