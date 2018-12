In viaggio sulle note dei Renanera

(ANSA) - POTENZA, 8 DIC - Un viaggio tra le "perle" della Basilicata raccontate in musica, per la colonna sonora di "Voci di una terra" - la serie di documentari in otto puntate prodotta da Rai Cultura in collaborazione con la Regione Basilicata per il canale Rai Storia - e realizzata dalla band lucana dei Renanera.

La serie, in onda settimanalmente dal 19 novembre fino alla fine del 2018, è una docu-fiction diretta da Federico Cataldi, che ha fotografato la Basilicata in tutte le sue sfaccettature, accompagnata da 19 melodie dei Renanera: ci sono i calanchi di Aliano (Matera) con la canzone "Mal di lucania", le Tavole palatine di Metaponto di Bernalda (Matera) con "La danza di Hera" e "La bellezza dell'anima", i castelli di Melfi e Lagopesole (Potenza), Maratea (Potenza) e Matera, fino alla tradizione del carnevale di Tricarico (Matera) a cui è stato accostato il brano "Hatta Mammona" con Vittorio De Scalzi, storico componente dei New Trolls.