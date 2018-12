Matera 2019:il 14 dicembre c'è il 'TEDx'

(ANSA) - MATERA, 7 DIC - Sarà dedicata al tema #WorkInProgress, la quinta edizione di TEDxMatera, il public speaking di TedX che si terrà il 14 dicembre, dalle ore 15, in Casa Cava "per vivere il percorso di avvicinamento della città lucana al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019". In un comunicato è specificato che "il punto di vista di quest'anno saranno 'lavori in corso', quelli in ogni campo del vivere umano, presentano importanti storie di trasformazione e idee di valore, così valide da essere condivise".