Scoperte truffe on line, cinque denunce

(ANSA) - POTENZA, 6 DIC - Cinque persone sono state denunciate, a vario titolo, nell'ambito di un'attività di controllo svolta dai Carabinieri del Comando provinciale di Potenza per contrastare le truffe, anche on line, e "in danno delle fasce deboli".

In un comunicato diffuso dall'Arma è sottolineata "la necessità di segnalare immediatamente la presenza di sospetti che, presentatisi come sedicenti carabinieri, avvocati, impiegati vari, raggirano le ignare vittime, poi indotte a consegnare cospicue somme di denaro, anche dopo avere ricevuto chiamate telefoniche relative a falsi sinistri stradali in cui asseritamente riferito il coinvolgimento di loro familiari".