Ora c'è un portale per scoprire Potenza

(ANSA) - POTENZA, 05 DIC - Apre i battenti "Come to Potenza", un portale interamente dedicato alla scoperta del capoluogo lucano e degli attrattori visitabili nei dintorni, come l'area sciistica della Sellata o le Dolomiti lucane: il sito web è stato presentato nel pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa. "Come to Potenza" offre ai visitatori digitali una sezione che riguarda la città, uno spazio dedicato a itinerari precisi, anche per bike e trekking e un menu che presenta le strutture ricettive ed enogastronomiche.