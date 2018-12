Matera 2019: "focus" sull'inaugurazione

(ANSA) - MATERA, 5 DIC - Un "'focus' sulle predisposizioni operative allo studio in occasione dell'inaugurazione" del periodo in cui Matera sarà capitale europea della cultura - a partire dal 19 gennaio 2019 - è stato fatto in città dai Carabinieri in occasione della visita del Generale di corpo d'armata Vittorio Tomasone, comandante interregionale "Ogaden".

Il Generale ha incontrato il comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Generale di brigata Rosario Castello, e quello provinciale di Matera, tenente colonnello Simone Sighinolfi, i comandanti delle compagnia e delle 28 stazioni dell'Arma che operano in provincia di Matera.