Basilicata su Rai Com in quattro Paesi

(ANSA) - POTENZA, 03 DIC - "Italiana Tv Magazine", la trasmissione sulle eccellenze del Made in Italy ideata e prodotta dai Rai Com per i maggiori broadcast internazionali, aprirà la sua nuova serie con una puntata, in onda a dicembre - domani negli Stati Uniti, il 13 in Russia, il 14 in Canada, e il 19 in Cina - interamente dedicata alla Basilicata.

"Italiana Tv Magazine - è scritto in una nota dell'Ufficio sistemi culturali, turistici, del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata - la racconta, facendone scoprire luoghi ed eventi suggestivi, portando gli spettatori in località che regalano emozioni".