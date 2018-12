Al Quirinale il Presepe della Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 4 DIC - Il 'presepe della Basilicata' realizzato dall'artista Franco Artese sarà ospitato nella sala D'Ercole del Quirinale dal 12 dicembre prossimo al 5 gennaio 2019. Ne ha dato notizia l'Agenzia di promozione territoriale (Apt) lucana, ricordando che nel 2012 il presepe fu allestito in piazza San Pietro.

L'opera "misura un'area di 40 metri quadrati per un'altezza di circa sei metri, realizzata in polistirene, pietra, legno e ferro, con circa 120 personaggi in terracotta. Il presepe di Artese è il racconto della nascita di Gesù nel contesto di un paesaggio che non ha eguali, dei borghi della Basilicata e dei Sassi di Matera, quelli che Pasolini scelse per il suo 'Vangelo' affermando di aver ritrovato qui i volti e i luoghi 'intatti' che in Palestina erano andati perduti".