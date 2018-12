(ANSA) - POTENZA, 3 DIC - Coldiretti Basilicata ha deciso di non partecipare agli "stati generali" dell'agricoltura lucana, in programma a Matera nei prossimi giorni, perché "non si può far finta che tutti fili liscio": lo hanno annunciato stamani, a Potenza, il direttore regionale, Aldo Mattia, e altri dirigenti dell'organizzazione. Coldiretti - hanno spiegato - "vuole semplicemente risposte adeguate per i propri soci e poi per tutto il comparto e la società civile.