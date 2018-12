(ANSA) - POTENZA, 29 NOV - Circa 100 mila buste "non biodegradabili ed ecocompatibili" sono state sequestrate dai Carabinieri forestali di Potenza che, in collaborazione con quelli di Noci (Bari) hanno sequestrato anche 34 cliché utilizzati per produrle, in un'azienda di Putignano (Bari). Le indagini cominciate dopo controlli eseguiti a Potenza, dove sono state trovate buste "non conformi alla normativa di settore".