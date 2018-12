(ANSA) - POTENZA, 24 NOV - "Questo non è amore": è lo slogan scelto dalla Polizia per la campagna di sensibilizzazione e informazione in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Oggi, alla vigilia della Giornata internazionale, i camper della Polizia sono in sosta nei centri storici dei due capoluoghi di provincia: a Potenza, in piazza Mario Pagano, e a Matera, nei pressi di piazza Vittorio Veneto.