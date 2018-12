Una nuova Italia: "Subito al voto"

(ANSA) - POTENZA, 23 NOV - Un gesto simbolico, incatenarsi davanti alla Prefettura di Potenza, per protestare contro la decisione, presa tre giorni fa dalla vicepresidente della Giunta lucana, Flavia Franconi, di indire le elezioni regionali in Basilicata il 26 maggio, "creando in questa maniera un vuoto politico-istituzionale che si protrarrebbe per altri mesi", e per chiedere che si torni al voto "il più rapidamente possibile". Lo ha compiuto Aldo Di Giacomo, presidente nazionale del movimento politico 'Una nuova Italia'.