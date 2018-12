Nicola Benedetto rinuncia alla indennità

(ANSA) - POTENZA, 22 NOV - "Ritengo questo Consiglio regionale oramai illegittimo. Per sei mesi, grazie alla decisione di alcuni questo Consiglio regionale non avrà nulla da fare e per questo motivo ho formalmente rinunciato alla mia indennità di carica a far data da oggi". Lo ha annunciato il consigliere Nicola Benedetto, che nei giorni scorsi, insieme a Gaetano Quagliariello, ha presentato i candidati della lista 'Idea - L'altra Basilicata' per le Regionali che, come deciso dalla vicepresidente della Giunta, Flavia Franconi, si svolgeranno il 26 maggio 2019.