(ANSA) - POTENZA, 22 NOV - Un "pacchetto" di norme - per contrastare e prevenire la criminalità in Basilicata, per il sostegno alle vittime dei reati di tipo mafioso e della criminalità comune, per il controllo del territorio e per la diffusione della cultura della legalità e della convivenza civile - è stato presentato stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dal consigliere regionale Gianni Rosa (Fdi).