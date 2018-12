Presidi a Potenza, si voti il 20 gennaio

(ANSA) - POTENZA, 21 NOV - Due differenti presidi, per chiedere che si voti a gennaio 2019 - e non il 26 maggio, come deciso da un decreto della presidente facente funzioni della Regione, Flavia Franconi - per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata, sono stati organizzati a Potenza, davanti alla sede della Regione, dal Movimento 5 stelle e dal "Blocco civico". Il M5s ha allestito un gazebo con volantini e striscioni, mentre il rappresentante del "Blocco civico", Vincenzo Belmonte, ha indossato un gilet giallo con la scritta "no".