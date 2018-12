Data elezioni, Franconi scrive a Salvini

(ANSA) - POTENZA, 21 NOV - La scelta di indire le elezioni regionali in Basilicata per il 26 maggio 2019, in concomitanza con quelle europee, è stata una "soluzione necessitata": lo ha scritto la presidente facente funzioni della Regione Basilicata, Flavia Franconi, al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Nella lettera, Franconi ha espresso al Ministro la "disponibilità ad eventuali ulteriori interlocuzioni basate sul principio della leale collaborazione tra istituzioni. Tanto affinché, previa adozione di adeguati strumenti normativi da parte del Governo, si possa superare l'attuale normativa in modo da poter votare in data antecedente al 26 maggio 2019".