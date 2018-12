Matera 2019: visita a sorpresa di Lezzi

(ANSA) - POTENZA, 20 NOV - "Quando mi sono insediata a giugno ho riscontrato un fortissimo ritardo nei lavori per tutte le opere previste, e purtroppo questo ritardo permane, anche se siamo riusciti a dare una buona accelerata": è il commento del Ministro per il Sud, Barbara Lezzi (M5s), al termine di una visita a sorpresa - "senza preavviso" - fatta stamani a Matera, capitale europea della cultura nel 2019.

Lezzi - che non aveva nascosto la sua insoddisfazione per alcuni ritardi già nella passata visita, programmata, a Matera - ha verificato la situazione di alcuni cantieri e ha annunciato che tornerà "prossimamente" in città, "sempre a sorpresa".