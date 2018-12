Drappo rosso contro violenza di genere

(ANSA) - POTENZA, 19 NOV - Un drappo rosso per la sede di ognuno dei 131 Comuni lucani, per "sensibilizzare tutte le comunità sul tema del femminicidio e sulla violenza di genere", in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del prossimo 25 novembre. E' l'iniziativa presentata stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dalla Consigliera regionale di parità e dalla presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, Ivana Pipponzi e Angela Blasi.