Matera 2019: "La scuola protagonista"

(ANSA) - MATERA, 19 NOV - Matera 2019 "è un'occasione unica per una regione come questa che avrà la possibilità di dare un'accelerazione per tante buone pratiche. Noi vogliamo che la nostra scuola sia un protagonista attivo". Lo ha detto il Ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, a Matera per partecipare al convegno sul tema "Le scuole e il futuro aperto", penultimo appuntamento di avvicinamento alla cerimonia di apertura di Matera Capitale europea della Cultura, in programma il 19 gennaio 2019.