il 'Passaporto' in cambio di un libro

(ANSA) - MATERA, 19 NOV - Da domani, martedì 20 novembre, alle ore 19, sarà possibile acquistare, al costo di 19 euro, il Passaporto per Matera 2019 "per partecipare agli eventi dell'anno da Capitale europea della cultura". In un comunicato diffuso dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 è specificato che "a partire dal 7 gennaio, sarà possibile ritirare il passaporto cartaceo e un gadget presso gli info point di Matera".

Oltre ai diritti acquisiti con il Passaporto, il cittadino temporaneo "avrà il 'dovere' di portare con sé un libro nel 2019 da lasciare in eredità ai futuri cittadini che animeranno la città e che andrà ad arricchire la biblioteca di comunità in occasione dell' 'Open Culture Festival'. La consegna del libro avverrà presso gli infopoint di Matera 2019".