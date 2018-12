Furto in appartamento, 3 arresti a Melfi

(ANSA) - POTENZA, 17 NOV - Tre uomini - di 58, 50 e 47 anni - sono stati arrestati a Melfi (Potenza) dalla Polizia in flagranza di reato per il furto commesso in un appartamento di proprietà delle Ferrovie dello Stato e in fase di assegnazione.

Gli agenti del Commissariato melfitano hanno anche recuperato la refurtiva (una caldaia e derrate alimentari) e sequestrato diversi attrezzi per lo scasso utilizzati dai tre per abbattere un muro realizzato dalle Fs per impedire l'occupazione abusiva dell'appartamento.