Avis: "Vaccini gratis per i donatori"

(ANSA) - POTENZA, 16 NOV - Tra "le novità più importanti" della campagna di vaccinazione antinfluenzale partita da alcuni giorni in Basilicata "c'è la possibilità data, non soltanto alle persone sopra i 65 anni e ai soggetti a rischio per patologia o professione, ma anche ai donatori di sangue periodici e associati di vaccinarsi gratuitamente per garantire, per quanto possibile, la continuità delle donazioni e una certa stabilità della disponibilità delle scorte anche nei mesi invernali". Lo ha reso noto l'Avis Basilicata.