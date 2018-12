Furto in un'azienda di Matera, 3 arresti

(ANSA) - MATERA, 15 NOV - Accusati, in concorso, di furto aggravato in un'azienda di Matera e possesso di arnesi atto allo scasso, tre uomini - di 46, 36 e 22 anni, tutti di Gravina in Puglia (Bari) e con precedenti penali - sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia.

Le indagini sono cominciate ieri pomeriggio dopo la denuncia del titolare dell'azienda, situata nei pressi della diga di San Giuliano, che si era accorto del furto di diverso materiale in ferro e in rame (tra cui un cancello). I tre sono stati fermati a bordo di un furgone, sul quale, oltre al materiale rubato nell'azienda, sono stati trovati anche diversi attrezzi per lo scasso (tra cui un coltello di grosse dimensioni) che sono stati sequestrati.