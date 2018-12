Start up per curare verde a Tempa Rossa

(ANSA) - POTENZA, 14 NOV - La Total ha concluso un accordo in base al quale una start up costituita da agricoltori con meno di 30 anni di età curerà "per la manutenzione delle aree verdi e delle opere idrauliche ricadenti nelle aree del Progetto Tempa Rossa", dove sta per entrare in produzione un nuovo centro oli per la raccolta del petrolio estratto in Basilicata. In una nota, la compagnia ha spiegato che la start up "curerà la manutenzione del verde, la manutenzione delle opere idrauliche per i prossimi anni e avvierà la realizzazione di nuovi progetti innovativi in ambito agricolo".