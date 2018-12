Mattia (M5S): "Punto a superare il 44%"

(ANSA) - POTENZA, 9 NOV - In Basilicata, alle prossime elezioni regionali (si dovrebbe votare quasi sicuramente il 20 gennaio 2019) il candidato M5S alla Presidenza della Giunta, Antonio Mattia, punta a superare il 44%, andando quindi oltre il risultato ottenuto in regione dai pentastellati alle Politiche dello scorso 4 marzo. Lo ha detto stamani lo stesso Mattia in una conferenza stampa convocata per presentare il 'Programma day' che si terrà domenica prossima, 11 novembre, a Matera, da dove "prenderà forma il programma per la Basilicata scritto dai lucani".