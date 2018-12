Matera 2019 è la 'Terra del pane'

(ANSA) - MATERA, 9 NOV - Il fornaio che con la trombetta sollecitava le massaie dei rioni Sassi a consegnare il pane impastato con lievito madre e da portare al forno per la cottura, la tavola con farina di grano duro "senatore Cappelli" pronta per essere lavorata, i timbri in legno con le iniziali delle famiglie che contrassegnavano le forme e le fascine di legna pronte a ravvivare il fuoco negli antichi luoghi di cottura. Sono le sequenze che Matera (Capitale europea della Cultura 2019) offre ai ragazzi delle scuole e ai turisti per l'anteprima del "Festival Terra del pane" che si concluderà domani.

L'iniziativa è coprodotta dalla Fondazione Sassi e dalla Fondazione "Matera-Basilicata 2019". Il simbolo e il re della tavola della civiltà contadina saranno i protagonisti di un evento più ampio, il "Festival Terra del pane", che si terrà dal 27 settembre al 6 ottobre 2019 e che avrà per tema "Radici e Percorsi".