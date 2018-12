(ANSA) - POTENZA, 8 NOV - Una riunione presieduta dal Prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, "per fare il punto sulla situazione delle infrastrutture del territorio provinciale, in particolare ponti e viadotti per un aggiornamento di carattere generale". Si è svolta stamani nella prefettura potentina: "Dalla riunione - è spiegato in un comunicato - non sono emerse, al momento, situazioni di criticità che interessino la rete autostradale o statale".