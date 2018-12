Luci: "Domani incontro con polo civico"

(ANSA) - POTENZA, 8 NOV - "Registro con piacere un dato: l'opinione pubblica lucana è sempre più coinvolta nel sostegno vivificante all'impegno politico per la nostra Regione. Domani incontrerò un polo civico, eterogeneo nella composizione, ma che come noi di LUCi (Lucani insieme) ha l'obiettivo comune di costruire una proposta innovativa nella scelta dei candidati, come pure nelle priorità dei programmi". Lo sostiene Carmen Lasorella, presidente di LUCi, riferendosi alle prossime elezioni regionali in Basilicata.

"Incontreremo - aggiunge - nei prossimi giorni anche i partiti e le voci politiche, con i quali valuteremo se ci saranno le condizioni per condividere un percorso. Sono convinta che - conclude Lasorella - il mondo civico, un mondo nel quale mi riconosco, in questo momento critico della politica debba poter essere l'interlocutore naturale dei partiti".