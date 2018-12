Sindacati in 'Marcia' per la Cultura

(ANSA) - POTENZA, 7 NOV - "Aver dato il nostro appoggio già due anni fa alla 'Marcia d'Amore per la Cultura', quando questa iniziativa fu lanciata, tra lo scetticismo generale, testimonia che abbiamo creduto fin dal primo momento nei principi che la animano e che mettono in primo piano il risveglio delle coscienze puntando proprio sui giovani e la scuola". Lo hanno scritto, in una nota congiunta, i segretari lucani di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Summa, Enrico Gambardella e Carmine Vaccaro, aggiungendo di essere "davvero felici che la 'Marcia d'Amore per la Cultura' stia per aver inizio, coinvolgendo tutti i 131 comuni, con i migliori auspici e con le adesioni davvero entusiastiche di scuole, enti e associazioni".