Droga: a Rionero "rete" per i minorenni

(ANSA) - RIONERO IN VULTURE (POTENZA), 7 NOV - Due ragazzi di 17 anni e un neomaggiorenne, tutti di Rionero in Vulture (Potenza) - dove avevano creato una "fidata rete di clienti" ai quali vendevano droga - sono stati allontanati dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Potenza e collocati in una comunità. Il provvedimento cautelare, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza, è stato emesso per consentire ai tre ragazzi "di proseguire il proprio iter scolastico-formativo". Sono accusati di detenzione, continuata ed aggravata, a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.