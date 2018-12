'La terra del pane', anteprima a Matera

(ANSA) - MATERA, 3 NOV - Tre giorni di festival, 30 ospiti nazionali e internazionali, in collaborazione con 7 associazioni culturali e il Consorzio Teatri "Uniti di Basilicata". E' la gustosa anteprima del Festival "La Terra del pane", progetto per Matera 2019, organizzata e promossa dalla Fondazione Sassi, in coproduzione con la Fondazione Matera-Basilicata 2019. Un festival che - è specificato in una nota - avrà pieno svolgimento dal 27 settembre al 6 ottobre 2019.

Da giovedì 8 novembre a sabato 10 novembre 2018, gli ambienti ipogei e le case palazziate della Fondazione Sassi nel rione sasso Barisano a Matera ospiteranno 47 appuntamenti tutti a ingresso libero. Ogni giorno "dalle 9 alle 22, incontri dedicati a arte, tradizioni, performance di danza, teatro e musica, film, letture partecipate, incontri con critici d'arte, esperti di marketing, artisti, giornalisti e testimoni della vita nei Sassi, creeranno un racconto composto da differenti codici linguistici ed espressivi che ha per fil rouge: il pane e la terra".