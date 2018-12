Sanità: al Sud non va sempre peggio

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Le regioni del Centrosud arrancano sull'adesione agli screening oncologici, ma sono quelle in cui si vaccina di più. Se nelle regioni del Nord si investe per l'ammodernamento delle strutture e dei macchinari, rispetto alle liste di attesa in molti casi si lascia a desiderare: ad esempio, per un intervento di protesi d'anca si attende di più in Veneto che in Calabria. Questo il quadro che emerge dal sesto Rapporto dell'Osservatorio civico sul federalismo in sanità, presentato oggi da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato.