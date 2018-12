Cicogna nera, così si conserva la specie

(ANSA) - POTENZA, 18 OTT - Nel Parco di Gallipoli Cognato è presente una delle sette coppie di cicogna nera che nidificano in Basilicata (su 19 presenti in tutta Italia), e per questo motivo l'area protetta ha realizzato, in collaborazione con l'associazione "Glicine" (Gruppo di lavoro italiano sulla cicogna nera), il volume "Status della cicogna nera e linee guida per la conservazione della specie in Italia", che rappresenta una sorta di vademecum per associazioni ambientaliste ed enti che si occupano delle aree protette. Il volume è stato presentato stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa.