Salvini, "in Basilicata 33 nuovi agenti"

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - In Basilicata l'organico effettivo della polizia di Stato è di 678 unità. Il progetto di potenziamento 2018-2019 del ruolo organico prevede entro febbraio 2019 l'invio di 33 nuovi agenti, parte dei quali già operativi. In tutta la Regione sono presenti 1.580 carabinieri e 440 finanzieri, con un rapporto forze di polizia/popolazione di 1 agente ogni 219 persone, migliorativo del dato nazionale di 1 ogni 236. Lo fa sapere il Viminale.

"Il mio obiettivo - spiega il ministro Matteo Salvini - è rafforzare tutte le questure d'Italia. Questi numeri potranno essere migliorati grazie al piano di assunzioni che permetterà di avere quasi 8mila uomini e donne in più tra le forze dell'ordine e in tutto il Paese. Sono particolarmente lieto di confermare queste notizie in una Regione splendida come la Basilicata, che troppo spesso in passato è stata trascurata e non valorizzata dalla politica nazionale".