Province: i candidati alle Presidenze

(ANSA) - POTENZA, 12 OTT - Un solo candidato per la Presidenza della Provincia di Potenza e tre per quella di Matera: l'ufficialità è arrivata oggi al termine delle riunioni degli Uffici elettorali delle Province. Le elezioni si terranno il prossimo 31 ottobre.

In un comunicato diffuso dall'Upi (Unione province italiane) della Basilicata è evidenziato che "per la Provincia di Potenza è stata ammessa l'unica lista presentata con la candidatura alla carica di presidente di Rocco Guarino, sindaco di Albano di Lucania" e che "per quella di Matera le liste ammesse sono state tre: candidati alla carica di presidente sono Francesco De Giacomo, uscente, sindaco di Grottole, Piero Marrese, sindaco di Montalbano Jonico, e Vincenzo Zito, sindaco di Montescaglioso".