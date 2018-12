Libri: quando i 'Boomerang' vincono

(ANSA) - POTENZA, 11 OTT - Un "messaggio positivo" arriva dalle 19 storie raccontate dal giornalista Vito Verrastro, che in un libro ha raccolto i successi di chi è andato via ed è poi tornato, non sconfitto però, come spesso accade ai "Boomerang": quelli dei protagonisti del volume, che "arrivano da diversi settori e hanno età differenti e diverse motivazioni" sono "consapevoli ritorni, che possono cambiare l'Italia". In serata, "Generazione Boomerang" (Rubbettino editore), con la prefazione del presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, è stato presentato a Potenza.

Il libro, con la postfazione di Stefano Cianciotta, contiene anche il contributo dello storyteller Dino De Angelis e del giornalista Roberto Messina.