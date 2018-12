A Basilicata Oscar reputazione digitale

(ANSA) - RIMINI, 10 OTT - Matera si prepara festeggiare il suo anno da regina delle Capitali europee della cultura anche con un importante riconoscimento che arriva dal mondo digitale, ormai vero faro del mondo del turismo. A TTG Travel Experience, organizzato da Italian Exhibition Group, alla terza edizione di Italia Destinazione Digitale la regione Basilicata ha vinto l'Oscar come regione con la migliore reputazione. La regione più recensita è l'Emilia Romagna, la miglior regione per accessibilità il Trentino, quella più amata dai turisti stranieri è la Sicilia. L'Abruzzo vince il riconoscimento per regione più accogliente, la Liguria quello miglior regione per servizi tecnologici. L'Umbria infine quello di regione percepita come "più autentica".

La 3/ edizione del Premio Italia Destinazione Digitale, organizzato da Travel Appeal in collaborazione con Best Western Italia, Destination Italia, Human Company, Keesy e Unicredit, è frutto della più grande analisi mai realizzata sulla reputazione dell'offerta turistica italiana.