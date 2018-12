Matera 2019 e la Basilicata a Ttg Rimini

(ANSA) - MATERA, 6 OTT - "Grazie al lavoro di collaborazione tra l'Agenzia di promozione territoriale (Apt) Basilicata e la Fondazione Matera Basilicata 2019", la città di Matera (Capitale europea della Cultura 2019) e "l'intero territorio lucano saranno anche quest'anno protagonisti di Ttg Travel Experience in programma dal 10 al 12 ottobre a Rimini".

Giunta alla 55/a edizione, "Ttg - è spiegato in un comunicato diffuso dalla Fondazione - è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo, unica fiera in Italia totalmente b2b".



