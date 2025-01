"Io non lo so se calpesto le formiche? Se le vedo no, confesso che poi non le vedo sempre. Se poi quando calpesto le formiche piove? Ci starò più attenta...". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa rispondendo alla domanda di un cronista

Una parentesi scherzosa che ha divertito tutti, a cominciare dalla premier che " è stata al gioco". Tutto è iniziato con la domanda del direttore dell'Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev, che nel corso della conferenza stampa (qui l'integrale) della presidente del Consiglio organizzata ogni anno da Ordine dei Giornalisti e Associazione della Stampa Parlamentare ha chiesto alla premier: "Se calpesta le formiche, ci fa caso mentre cammina? " spiegando che un detto popolare vuole che quando si calpestano le formiche, poi piove. Immediata la risposta di Giorgia Meloni che in tutta sincerità ha affermato: "Io non lo so, sono disperata. Se calpesto le formiche? Se le vedo no, confesso che poi no le vedo sempre. E' la risposta giusta? Sono in difficoltà. Se poi quando calpesto le formiche piove? Ci starò più attenta...", ha chiuso la premier divertita dall'insolita domanda.