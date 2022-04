Il sottosegretario agli Affari Europei, sulle sanzioni contro la Russia spiega: "Sono una risposta all'invasione". Poi, sul ruolo della Cina: Pechino si adoperi "per il diritto alla sovranità dei popoli”, anche nel caso ucraino. Mentre per l'Italia garantisce: impegnati a "diversificare" le importazioni di gas

Da guerra si esce solo con "soluzione diplomatica"

approfondimento

Guerra in Ucraina: i reportage e le dirette di Sky TG24. VIDEO

Da questa guerra si può uscire solo con una "soluzione diplomatica”, ha poi sottolineato Amendola. E, sulla possibile mediazione cinese, ha spiegato: “È importante per l'Europa avere un rapporto diretto con la Cina". Pechino si adoperi "per il diritto alla sovranità dei popoli”, anche nel caso dell'Ucraina.

Italia impegnata a "diversificare" importazioni gas

Poi Amendola ha ribadito che l'Italia è impegnata a "diversificare" le importazioni di gas per sostituire negli stoccaggi "i 30 miliardi di metri cubi di gas che provengono dalla Russia". Mentre sui profughi, il sottosegretario agli Affari europei quantifica in 80mila il numero di quelli giunti in Italia. In Polonia sono invece 2,4 milioni.