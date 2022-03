Salvini contestato in Polonia, Lega: "Si fermi un attimo"

Le tensioni all’interno della Lega in questi giorni sono anche il riflesso della contestazione che ha ricevuto il segretario del Carroccio Matteo Salvini al confine tra la Polonia e l’Ucraina ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - I VIDEO DEGLI INVIATI - LO SPECIALE ). Malumori ma nessun commento ufficiale per ora, e anche il sottosegretario Gian Marco Centinaio, come riporta Repubblica , si mantiene prudente e afferma: "Ognuno di noi ha la propria storia, non possiamo fare finta di niente e nasconderla sotto il tappeto". Gli altri esponenti, secondo il quotidiano, mantengono l'anonimato ma parlano di "imbarazzo" e aggiungono che Salvini "doveva stare lontano da uno scenario così delicato, sapendo peraltro che c’era qualcosa che gli potevano rimproverare".

Il leader insiste

Un partito ora in stallo, legato a doppio filo alla figura del suo leader, per lo Statuto e persino per il nome dal momento che si chiama "Lega per Salvini premier" e che risente delle oscillazioni della popolarità del suo leader. Repubblica cita anche "un fedelissimo" della Lega che dice: "Ora Matteo si deve fermare un po’. Rimanga in Italia, a inaugurare una centrale elettrica o ad aspettare i profughi se vuole. Ma forse è meglio evitare altre incursioni impopolari oltre confine". Eppure, una volta rientrato a Roma, Salvini ha subito detto che voler tornare in Polonia. "Spero che sarò in buona compagnia" ha detto, riferendosi e criticando nello stesso tempo gli altri leader politici sinora rimasti in Italia.

Brand che si dissociano



Continua a far discutere la presenza di Salvini in Polonia anche per il suo giubbotto griffato da varie aziende. Due dei brand presenti sulla giacca indossata dal leader della Lega specificano di "non sponsorizzare personalità politiche". In particolare Colmar scrive in una nota: "In merito a quanto emerso a mezzo social circa l’associazione erronea del marchio Colmar alle esternazioni, di una rappresentanza della politica italiana, Colmar rimarca la propria opposizione a qualsiasi forma di promozione o sponsorizzazione di personalità politiche italiane ed estere e di qualsiasi loro esternazione passata, presente o futura. Colmar afferma la propria assoluta opposizione alla guerra in ogni sua forma". Dello stesso avviso Audi che scrive in un comunicato: "In merito a quanto erroneamente evidenziato a mezzo social circa l’associazione del marchio Audi alle esternazioni, passate, presenti o future di una rappresentanza politica italiana, Audi Italia rimarca con fermezza la piena adesione alle regole di compliance del Gruppo Volkswagen che impediscono qualsiasi forma di promozione o sponsorizzazione di personalità politiche. Audi Italia unitamente a Volkswagen Group Italia conferma inoltre la propria assoluta opposizione alla guerra in ogni sua forma."