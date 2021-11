5/13 ©Ansa

MARIO DRAGHI - L’attuale presidente del Consiglio, suo malgrado, è da mesi tra i nomi più ricorrenti per l'elezione al Colle. Il premier ha già da tempo chiarito che parlarne anzitempo sarebbe irrispettoso per l'attuale presidente della Repubblica, senza però esprimersi in alcun modo in un senso o nell'altro

Quirinale, Giorgetti spinge Draghi per la partita del Colle: ecco le posizioni dei partiti