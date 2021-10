Via libera del Consiglio dei ministri alla delega per la riforma fiscale. Ma i ministri della Lega non hanno preso parte alla riunione del Cdm di questo pomeriggio. Già nel corso della cabina di regia il ministro Garavaglia aveva lasciato il tavolo chiedendo tempo per approfondimenti. Garavaglia, che rappresentava il partito al tavolo al posto di Giancarlo Giorgetti, è andato via in anticipo dicendo ai colleghi che la Lega avrebbe approfondito la bozza, che contiene anche la riforma del catasto. Da quanto emerso, il Carroccio vorrebbe analizzare meglio i contenuti della delega fiscale.

Cosa prevede la bozza

Dalla revisione dell'Irpef e dell'Ires alla razionalizzazione dell'Iva. È composta da 10 articoli la bozza di delega al governo per la revisione del sistema fiscale, ancora suscettibile di modifiche, che è approdata oggi in cabina di regia e successivamente in Cdm. Nella bozza compare anche un articolo per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto di fabbricati dal 2026, con regole ad hoc per immobili storico artistici. Tra gli articoli ci sono obiettivi dedicati alla riduzione delle aliquote medie per favorire il lavoro, diminuzione delle variazioni eccessive delle aliquote marginali, il riordino di deduzioni e detrazioni per garantire più equità, la semplificazione dell’Iva per contrastare l’evasione, la razionalizzazione del numero e dei livelli delle aliquote, il graduale superamento dell’Irap. Per l'attuazione delle delega fiscale si potranno utilizzare "2 miliardi nel 2022" e "1 miliardo" nel 2023 dal fondo per la riforma fiscale creato con l'ultima manovra, si legge nella bozza del provvedimento. Le risorse del fondo, si precisa, potranno essere integrate con le nuove entrate strutturali derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.