Proroga stato d'emergenza, Casellati: "Abbiamo bisogno di verità"

"È evidente che l'emergenza sanitaria non è finita e non lo sarà fino a quando non avremo un vaccino o una cura specifica", ma "sullo stato di emergenza abbiamo bisogno di verità". A sostenerlo in un'intervista al Corriere della Sera è la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Sulla proroga da parte del governo dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, la presidente di Palazzo Madama è decisa: "Sulla proroga, prima di tutto occorre avere informazioni corrette, senza nascondere i risultati del Comitato tecnico (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).

"Italiani stanchi di incertezze e paure"

Sempre sulla proroga dello stato di emergenza, Casellati prosegue: "Se non abbiamo accesso alle informazioni, non possiamo dire nulla". "Abbiamo bisogno di verità. Gli italiani sono stanchi di oscillare tra incertezze e paure, in una confusione continua di dati che impedisce tra l'altro di programmare il lavoro". Quindi aggiunge: "Capisco le ragioni dell'emergenza, ma non vorrei che tra proposte di democrazia diretta, appelli al voto a distanza e ricorso continuo ai decreti-legge si finisca per abbattere il Parlamento e quindi la democrazia rappresentativa".