Boccia: se esce Renzi, non si fa altro Governo senza M5S

"Se cade il governo perché manca l'appoggio di Matteo Renzi? Non è ipotizzabile, ed escludo categoricamente, che il Pd possa dare vita ad un altro governo senza il Movimento 5 stelle". Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, durante la registrazione della puntata di 'Accordi e Disaccordi', in onda sul Nove.

Renzi: negli ultimi giorni visti passi avanti

Dal canto suo Renzi ha cercato di gettare acqua sul fuoco della polemiche: "Nessuno di noi vuole criticare il governo o le Regioni. Non sarò il principale sostenitore del governo nazionale o locale ma il lavoro di serenità che si è cercato di dare in un momento che sereno non era va apprezzato. Nella Fase 1, quella della paura, tutti ci siamo stretti alle istituzioni, ora il problema riguarda il dopo e gli ultimi due giorni mi pare che segnano passi avanti". "Tutti siamo d'accordo con il Presidente Mattarella che chiede regole chiare dal governo. Negli ultimi giorni abbiamo assistito scene stravaganti, con dpcm che mettono il naso se la sua relazione con un'amica o amico è stabile o saltuaria, o all'incredibile discussione nel Governo sul chiarire nell'autocertificazione se un amico è vero o no", ha concluso.