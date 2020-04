"Forse l'Europa comincia a diventare una Comunità. ‘Giuseppi’ sta aprendo la strada a qualcosa di nuovo. Continuiamo così!". Il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo torna a intervenire sullo scenario politico e loda la trattativa condotta dal premier Giuseppe Conte al Consiglio europeo che ha approvato il pacchetto da oltre 500 miliardi per fronteggiare l’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) e ha trovato l’intesa per lavorare su un Recovery fund, su cui spinge il governo italiano. Ma è tutta la maggioranza di governo ad applaudire per il premier, mentre è scontro con Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Zingaretti: "L'Ue ha compreso l'importanza della proposta di Conte"

"I governi Ue hanno compreso l'importanza della proposta del Governo Conte per un fondo europeo a sostegno di famiglie e imprese”, commenta il segretario del Pd Nicola Zingaretti. È “quello che chiedevamo. L'Europa si sta muovendo. Ora sta alla nostra forza, alla nostra creatività, al nostro impegno realizzare la rinascita e ricostruire la fiducia" (LE TAPPE - LE GRAFICHE).

Di Maio e Crimi: “Convergenza su recovery fund è fondamentale”

"Il match è ancora in corso, ma possiamo dire di aver raggiunto un primo importante risultato: il Recovery Fund. Ora bisogna lavorare sui tempi, affinché i fondi siano disponibili da subito, per aiutare imprese, lavoratori e famiglie italiane”, ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Secondo il capo politico del M5s Vito Crimi, in Europa "tutti stanno finalmente comprendendo la portata della posta in gioco e facendo squadra. Il nostro Paese chiede all'Unione il coraggio di scrivere un nuovo capitolo della sua storia e diventare compiutamente una grande comunità. Questa giornata induce all'ottimismo", sottolinea Crimi. "La convergenza sull'adozione del Recovery Fund è un passaggio fondamentale che risponde ai nostri obiettivi” (FASE 2, LE IPOTESI - COME CAMBIANO I TRASPORTI).

Salvini: “È una disfatta, ok al Mes drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia”

Di tutt’altro tenore i commenti delle opposizioni. Per il leader della Lega Matteo Salvini, che su Twitter parla di “sconfitta, fallimento, disfatta, oltretutto avendo impedito al Parlamento di votare, violando la legge", l’ok al Mes è “una drammatica ipoteca sul futuro dell'Italia e dei nostri figli”. Aggiunge Salvini: “Di tutto il resto, come il Recovery Fund, si parlerà solo più avanti, ma già si delinea una dipendenza perenne da Berlino e Bruxelles”.

Meloni: “Quello di Conte un buco nell’acqua”

All’attacco anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: "Conte ci aveva abituato a conferenze stampa fiume per decantare le lodi dei suoi provvedimenti. Il fatto che oggi abbia liquidato in pochi minuti gli esiti di un appuntamento fondamentale è una dimostrazione, temo, dell'ennesimo buco nell'acqua a livello europeo. Forse in fondo se ne vergogna anche lui".