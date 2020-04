Ripartire il 4 maggio. In sicurezza, ma riaprire. È la posizione espressa dalla Lombardia, a cui si allineano oggi anche Veneto, Piemonte e Friuli Venezia Giulia che chiedono all'unisono di ripartire il prima possibile a seguito dell'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - “IO RESTO A CASA”). Il governatore lombardo Fontana ipotizza di “scaglionare il lavoro su 7 giorni anziché su 5, con orari di inizio diversi per evitare l'affollamento dei mezzi pubblici”. Zaia, “se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico”, immagina di “riaprire con tutto anche prima”. Cirio afferma che “aspettare a braccia conserte che il virus se ne vada è l'errore più grande che si possa fare”. Preoccupati invece i sindacati, che chiedono un incontro al governo: “È fondamentale che venga mantenuto un forte presidio e una regia nazionale sulla sicurezza e tutela massima della salute per tutti i lavoratori e le lavoratrici” (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - LE GRAFICHE CON I DATI).

Fedriga: "Riaprire, sennò gente morirà di fame"

"La valutazione del presidente Fontana è legittima alla luce di una serie di provvedimenti. - sostiene Luca Zaia - Il vero tema è decidere se chiudere tutto e morire in attesa che il virus se ne vada o aprire e convivere perché oltre ad un certo limite non è più sostenibile". "Ad oggi la situazione in Friuli Venezia è in miglioramento ma serve cautela. Cautela che ci è servita per tenere i numeri contenuti”, dichiara invece il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che si è detto convinto che "bisogna riaprire presto altrimenti la gente non morirà per il coronavirus ma morirà di fame". "Stiamo lavorando con il Governo per poter riaprire in sicurezza - ha aggiunto Fedriga -. Abbiamo avuto diverse interlocuzioni in cui abbiamo ribadito la necessità di un piano di riapertura per dare certezza alle imprese e ai lavoratori, ora serve dare risposte. Dobbiamo mettere insieme tutte le esigenze per l’attenuazione del rischio sanitario e poter riaprire” (STARACE: "PER RIAPERTURA SI CONSIDERINO DIFFERENZE TRA REGIONI").

Cirio: "Ritorno a una nuova normalità"

Parla di un "progressivo ritorno alla normalità. O meglio a quella che sarà una nuova ‘normalità'" il presidente del Piemonte Alberto Cirio, che conferma come la Regione “sta lavorando da settimane con il sistema produttivo e i rappresentanti degli enti locali" per questo obiettivo. "Il nostro Paese ha bisogno di ripartire - ribadisce Cirio - ne hanno bisogno le nostre aziende, le nostre famiglie, i nostri territori. Questa è una consapevolezza che tutti abbiamo, ma e' anche necessario non abbassare la guardia nei confronti di questo virus e dei suoi rischi di propagazione. Rischi che purtroppo non si sono ancora esauriti. Abbiamo bisogno di ripartire e di poterlo fare in sicurezza”. E ripartire in sicurezza, evidenzia il Governatore del Piemonte, "significa che dovremo imparare a convivere con il coronavirus e con le misure necessarie a contenerlo e a proteggere ognuno di noi. Una sfida complessa per tutti, ma anche l'unico modo per ricominciare".