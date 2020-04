"Penso che in questo momento la cosa migliore sia riflettere e tacere, questa è una fase in cui si sta negoziando”. Così a Sky TG24 il presidente della Commissione Antimafia ed esponente del M5s Nicola Morra, parlando delle trattative europee sugli interventi economici per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e le polemiche sul Mes. "Bisogna essere chiari e concedere a Conte o chi per lui la possibilità di negoziare, senza che polemiche sterili e volte a raccogliere qualche consenso in più possano ledere la sua capacità negoziale", afferma Morra. Intanto, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli continua a ripetere la sua contrarietà al Fondo salva-Stati: "Il no al Mes è definitivo, l'Italia non dovrà mai attivarlo" (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - “IO RESTO A CASA”).

"Attendere i negoziati, poi voto parlamentare"

Sottolinea poi l'esponente M5s: “Quello che si doveva dire è stato detto da parte di tanti protagonisti”, sottolinea Morra. “Si sa quali sono le posizioni in campo, ma non si può sapere ora come si svilupperà il negoziato. Dobbiamo attendere, poi, come ha ribadito il presidente Conte, ci sarà un voto parlamentare". Morra ricorda “che stiamo lavorando su un terreno minato che è stato preparato non da chi attualmente governa, non dalla forza politica a cui appartengo, bensì da altri”. L’esponente M5s parla di “errori che sono stati fatti in buonafede".

“Evitare che mafie facciano razzia di imprese sane”

Il presidente della Commissione Antimafia si è soffermato poi sul rischio di infiltrazione mafiosa nell'economia a causa dell'emergenza coronavirus. "Bisogna impedire in tutti i modi che le mafie, approfittando della lentezza o della difficoltà con cui lo stato provvede, possano far razzia di imprese che finora erano state economicamente sane, capitalizzandole in un momento di difficoltà".