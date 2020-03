Dopo l’emergenza coronavirus “servirà una seconda fase, una cura da cavallo” per l'economia. A dirlo è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, intervenuto a Sky TG24. Ma, secondo Zaia, “ci vogliono risorse importanti per aiutare l’economia” già ora, perché “abbiamo due emergenze, quella sanitaria e quella economica. Noi siamo molto in difficoltà con le nostre imprese in Veneto, moltissime hanno meno di 15 dipendenti”. Zaia è convinto che il "Veneto non è in ginocchio, combattiamo". Ma "è una guerra". Il presidente veneto ha poi attaccato l’Europa: “Si è dimostrata inadeguata” (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - DOMANDE E RISPOSTE DEGLI ESPERTI).

La strategia del Veneto sui tamponi

Zaia poi si è soffermato sulla strategia del Veneto per quanto riguarda i tamponi e l’isolamento dei contagiati, partendo dal caso di Vo’ Euganeo: “Il 22 febbraio abbiamo avuto i primi due contagiati, a Vo’ Euganeo. Da subito abbiamo deciso di testare tutti coloro che erano presenti nel comune”, ha spiegato Zaia. “Abbiamo scoperto altri 66 contagiati e li abbiamo messi in quarantena. Dopo alcuni giorni abbiamo scoperto che erano scesi a 6, asintomatici. Noi facciamo una caccia quotidiana al contagiato che non sa di esserlo. Abbiamo fatto 65mila tamponi”, ha sottolineato ancora il presidente veneto (LA SITUAZIONE IN ITALIA - PERCHÈ I NUMERI REALI POTREBBERO ESSERE PIU' ELEVATI).

"Sui tamponi sono stato attaccato dalla comunità scientifica"

Alla domanda sul perché questa strategia sui tamponi non sia stata adottata a livello nazionale, Zaia ha risposto: “Sono stato attaccato dalla comunità scientifica, ma con loro abbiamo sempre avuto problemi di comunicazione e ho il dubbio che non sia mai decollata perché spesso non c’è consenso interno alla comunità scientifica".